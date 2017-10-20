9 milyon kişinin ölümü çevre kirliliği ile bağlantılı çıktı

Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan, 188 ülke verilerinin değerlendirildiği 51 sayfalık rapora göre, 2015 yılında 9 milyon kişinin ölümü çevre kirliliğiyle bağlantılıydı ve bu ölümlerin neredeyse tamamı, düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldü.

Raporda, sigara, açlık ve doğal afetlerden daha ölümcül olduğuna dikkati çekilen çevre kirliliğinden en kötü etkilenen ülkelerin başında Bangladeş ve Somali'nin bulunduğu kaydedildi. 2015'te her 6 prematüre doğumdan birinin çevre kirliliğiden kaynaklanan rahatsızlıklarla ilişkilendirilebileceği, çevre kirliliği kaynaklı ölüm, hastalık ve refah seviyesinin maliyetinin, küresel ekonominin yüzde 6,2'sine tekabül ettiği belirtildi.

Raporda, 9 milyon ölümün, sigaradan ölümlerin bir buçuk, AIDS, tüberküloz ve sıtmadan hayatını kaydenlerin 3, trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin 6, savaş ve diğer şiddet olaylarında ölenlerin 15 katı olduğuna işaret edildi.

Çevre kirliliğine bağlı ölümlerin en fazla görüldüğü ülkelerin sırasıyla Bangladeş, Somali, Çad, Nijer, Hindistan, Nepal, Güney Sudan, Eritre, Madagaskar ve Pakistan olduğu bildirildi. Çevre kirliliğiyle bağlantılı en az ölüme de Brunei, İsveç, Barbados, Yeni Zelanda, Trinidad ve Tobago, Kanada, İzlanda, Bahamalar ve Norveç'te rastlandığı ifade edildi.

Ölümlerin, kirliliğin yol açtığı, bulaşı olmayan kalp rahatsızlığı, inme ve akciğer kanseri gibi rahatsızlıklardan kaynaklandığı da aktarıldı.

Kaynak: AA