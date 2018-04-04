87 milyon Facebook kullanıcısının verileri usulsüz kullanıldı

Reuters'ın haberine göre, Facebook'tan veri skandalı ile ilgili bugün yapılan açıklamada 87 milyona yakın kullanıcının verilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz bir şekilde paylaşıldığı açıklandı.

Süreç nasıl gelişti?

ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica'nın seçim kampanyası sırasında, Facebook kullanıcılarının verilerini yasa dışı yollardan aldığı ortaya çıkmıştı.

Facebook, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine internet kullanıcıları, "Facebook’u sil" kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya destek verenler arasında, Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk da vardı.

Veri skandalı sebebiyle yüz binlerce kişi Facebook hesaplarını silmiş, Facebook büyük zarara uğramıştı.

"Hata yaptık"

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, veri sızıntıları ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."

Kaynak: TRT Haber