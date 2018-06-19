8. Uluslararası Enerji Maden ve Çevrecilik Fuarı Saraybosna'da açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde "Geleceği düşünmek" sloganıyla düzenlenen fuarın açılışında konuşan Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic, ülkesinin ikinci kez ev sahipliği yaptığı enerji fuarının, zaman içinde bölgesel boyutlara ulaşacağını söyledi.

Bosna Hersek'in enerji sektöründe önemli gelişmeler kaydettiğini vurgulayan Sarovic, "Halen bu gelişmenin yetersiz olduğunu ve daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Bosna, enerji sektörünün bölgedeki lideri olmalı"

Daha büyük gelişme sağlanması için Bosna Hersek'in bir enerji stratejisine ve elektrik ile doğalgaz piyasası kanununa ihtiyaç duyduğunu söyleyen Sarovic, şu bilgileri paylaştı:

"Bosna Hersek tek bir boru hattına, tek bir kaynağa bağlı durumda. Bu sektörde gerekli reformları gerçekleştirmezsek, 2019 yılından sonra zor durumda kalacağız."

Kaynak ve potansiyeller dikkate alındığında Bosna Hersek'in enerji sektörünün bölgedeki lideri olması gerektiğini anlatan Sarovic, enerji sektörünün gelişimini engelleyen siyasi kararların etkisinden kurtulması gerektiğini söyledi.

Ticaret hacminde her yıl 100 milyon dolarlık artış

Fuara katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da Bosna Hersek'te düzenlenen enerji fuarının önemine değinerek, "Hem Balkanlar hem de ülkemiz açısından yenilenebilir enerji kaynakları büyük önem arz ediyor" dedi.

Fuarda, İzmir Fuar Anonim Şirketi (İZFAŞ) ve Energa firmaları arasında gelecek dönemde düzenlenecek fuarlarda, Bosna Hersek'ten katılımın artırılması için iş birliği protokolü imzalandığını aktaran Koç, son dönemde Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ticari ilişkilerde önemli gelişmeler sağlandığını söyledi.

"Yaklaşık 100 milyon dolarlık artış"

Koç, iki ülke arasındaki ticaret hacminde her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık bir artış olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"2015, 2016 ve 2017 dönemlerinde 100'er milyonluk artışlarla sırasıyla 500, 600 ve 700 milyon dolarlık ticaret hacmini memnuniyetle görüyoruz. Bu her iki ülkenin de doğru projelerle ilerlediğini gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Bosna Hersek ziyaretinde, "iki ülke ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkartılması" hedefini ortaya koyduğunu anımsatan Koç, bu tür fuarlara aktif katılımın hedefe ulaşmada yardımcı olduğunu vurguladı.

"İzmir'de her yıl 30 fuar"

İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Gül Şener ise İzmir'de her yıl 30 fuar düzenlediklerini hatırlatarak, "Bunların birçoğu uluslararası. İzmir bir fuarcılık kenti. Bu, Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e verdiği bir görev. Türkiye'nin ve İzmir'in ticari varolan değerlerini geliştirmek için çeşitli fuarlar yapıyoruz" dedi.

Saraybosna'da enerji, maden ve yapı sektöründeki fuar için iş birliği yapmak istediklerini belirten Şener, iki ülke arasında tarihten gelen dostluğu pekiştirmek istediklerini söyledi.

Saray Bosna'da açılan ve 11 ülkeden 120 firmanın katıldığı 8. Uluslararası Enerji, Maden ve Çevrecilik Fuarı (Energa 2018), 21 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA