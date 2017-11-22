  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 8 çocuğun ölümüne sebep oldu! 29 milyon şifonyer geri çağrıldı

8 çocuğun ölümüne sebep oldu! 29 milyon şifonyer geri çağrıldı

IKEA, 28 yıl önce piyasaya sürülen şifonyerlerin, 8. çocuğun ölümüne neden olmasının ardından, geçen yıl yaptığı çağrıyı tekrarladı.

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8 çocuğun ölümüne sebep oldu! 29 milyon şifonyer geri çağrıldı

İsveç menşeli mobilya firması IKEA, ABD'de 28 yılda 8 çocuğun ölümüne neden olan 29 milyon şifonyeri geri alma çağrısını yineledi.

IKEA'nın üst düzey yöneticisi Lars Petersson, ABD'de 20 Ekim'de 2 yaşındaki Josef Dudek'in ölümünün ardından, firmanın ilk defa Haziran 2016'da yaptığı geri çağırmayı tekrarladığını belirtti. IKEA'nın bazı şifonyerler ve komodinlerinin duvara uygun şekilde sabitlenmezse düşme tehlikesi bulunduğunu hatırlatmak istediğini aktaran Petersson, sosyal medya, internet sitesi, televizyon ve basılı reklamlarla geri çağırma kampanyasını yaymayı hedeflediklerini ifade etti.

Ürünlerin kullanma kılavuzunda duvara sabitlenmeleri gerektiği yönünde bilgiler bulunduğunu vurgulayan, talimatlara uyulması durumunda güvenli olduklarını aktaran Petersson, geri çağırma ve riskler hakkında 2 ay önce 13 milyon kişiye elektronik posta gönderdiklerini söyledi.

Geri ödeme, indirim kuponu veya tamir teklifi sunuluyor

IKEA, çağırdığı 29 milyon şifonyer için müşterilerine geri ödeme veya tamir teklifi sunuyor. 2002-2016 yılları arasında üretilen şifonyerler için tam geri ödeme yapacak şirket, bu tarihten öncesine ait ürünler için ise mağazalarda geçerli olacak indirim kuponu veriyor. IKEA, müşterilerin isteği doğrultusunda şifonyerlerin sabitlenmesi için evlere ekip de gönderiyor.

Firma, 2015 yılında ürünlerin duvara sabitlenmesinin önemini anlatmak amacıyla bir onarım kiti programını uygulamaya koymuş, şifonyerleri sabitlemek için ürünle birlikte verilen malzemeleri kullanmayan müşterilere yaklaşık 300 bin tamir kiti dağıtmıştı.

CPSC'ye göre 3 yaş altı en az 8 çocuk, düşen şifonyerin altında kalarak yaşamını yitirmişti. Çocuklarını bu şekilde kaybeden aileler, IKEA'ya dava açmış, firma aralık ayında ailelerle 50 milyon dolar tazminat karşılığında uzlaşmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: şifonyer, IKEA
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