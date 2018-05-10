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70 Suriyeli daha ülkesine döndü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüyor.

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70 Suriyeli daha ülkesine döndü

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 70 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Ayşe Hayyani, terör örgütlerinin saldırısı sonucu yaklaşık 4 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türk devleti ve halkından çok memnun olduğunu ancak insanın kendi ülkesi gibisi olmadığını anlatan Hayyani, "Türk askeri sayesinde yaşadığımız yerlerdeki terör temizlendi. Bu nedenle artık evime dönmek istiyorum" diye konuştu.

5 yaşındaki Suzan Hamo da dedesi, ninesi ve kardeşlerini görmeye gittiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Zeliha Abbas da yaklaşık 7 yıl önce eşini ve çocuklarından bazılarını Suriye'de bırakarak Türkiye'ye geldiğini ancak şimdi geldiği yerlerin güvenli olduğunu belirterek geri dönmeye karar verdiğini dile getirdi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana program kapsamında, yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Aile, Suriyeli sığınmacılar
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