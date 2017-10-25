70 kişiyi öldüren "Pakistan kasabı" yakalandı

Macar polisinin Pakistan'da 70 kişiyi öldürme suçundan INTERPOL tarafından aranan 35 yaşındaki A. Z.'nin Hırvatistan-Sırbistan-Macaristan sınır bölgesinde yakalandığı bildirildi.

Macaristan'ın Bacs-Kiskun Bölgesi Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Macar polislerin ülkenin güney sınırında yaptıkları kontrol esnasında hakkında cinayet suçlamasıyla uluslararası tutuklama kararı bulunan bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Hırvatistan-Sırbistan-Macaristan üçlü sınır bölgesinde yakalanan zanlının insan kaçakçılarının yardımı ile Avusturya'ya geçmeyi planladığı bilgisine yer verildi.

Pakistan polisi tarafından arananlar listesinin ilk sıralarında yer aldığı açıklandı.

Kaynak: AA