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7 Filistinli mahkum açlık grevinde

İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 7 Filistinli mahkum, çeşitli sebeplerle açlık grevine başladı.

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7 Filistinli mahkum açlık grevinde

Filistinli Esirler ve Özgürler Heyeti Sözcüsü Mecdi el-Adra, İsrail hapishanelerindeki yedi Filistinlinin, idari gözaltı, hücre hapsi, insanlık dışı tutukluluk ve kötü muamele şartlarını protesto etmek için farklı dönemlerde açlık grevine başladığını duyurdu.

Sami el-Cenazara, Emir Serkeci, Adil Şehade, Beşir el-Hatip, Salih Ebu Suvaveyn, Emir Esad ve Fahd Şeraya isimli Filistinli tutuklular greve devam ediyor. 35 yaşındaki Emir Esad insanlık dışı tutukluluk ve kötü muamele koşullarını protesto etmek için başladığı grevin 53'üncü gününde.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ile 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: tutuklu, mahkum, israil, filistin
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