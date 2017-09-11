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Buradasınız : » » '615 FETÖ'cü Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu'

'615 FETÖ'cü Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu'

Alman Bakan Maiziere, Türkiye'den toplam 615 diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyan kişinin, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Almanya'ya iltica talebinde bulunduğunu açıkladı.

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615 FETÖcü Almanyaya iltica başvurusunda bulundu

Almanya İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, Rhein-Zeitung gazetesine verdiği röportajda, ağustos sonuna kadar diplomat pasaportu taşıyan 250, hizmet pasaportu taşıyan 365 kişinin Federal Göç ve Mülteci Dairesi’ne (BAMF) iltica talebinde bulunduğunu belirterek, "Bu sayılar diplomatların ve hizmet pasaportu hamilinin ailelerini de kapsıyor. Bu önemli, ancak çok aşırı yüksek bir sayı değil.” ifadelerini kullandı.

Maiziere, BAMF’ın bu başvurular hakkında diğerlerinde olduğu gibi yasalar ve hukuk çerçevesinde karar vereceğini ifade etti. 

Etiketler: maiziere, almanya, fetö, almanya iltica
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