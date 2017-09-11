'615 FETÖ'cü Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu'

Almanya İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, Rhein-Zeitung gazetesine verdiği röportajda, ağustos sonuna kadar diplomat pasaportu taşıyan 250, hizmet pasaportu taşıyan 365 kişinin Federal Göç ve Mülteci Dairesi’ne (BAMF) iltica talebinde bulunduğunu belirterek, "Bu sayılar diplomatların ve hizmet pasaportu hamilinin ailelerini de kapsıyor. Bu önemli, ancak çok aşırı yüksek bir sayı değil.” ifadelerini kullandı.

Maiziere, BAMF’ın bu başvurular hakkında diğerlerinde olduğu gibi yasalar ve hukuk çerçevesinde karar vereceğini ifade etti.