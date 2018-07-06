6 ülkenin dışişleri bakanları İran nükleer anlaşması için Viyana'da

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin başkanlığında Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanları, Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran nükleer anlaşmasının geleceğini görüşmek için toplandı.

Coburg Sarayı'nda başlayan görüşme öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi, bunu anlayabilmiş değiliz, bizi çok zor bir duruma soktu. İran’a bu anlaşmanın ekonomik faydalarından yararlanacağını açık şekilde göstermek istiyoruz. Bunun için özellikle Avrupa’da şartları oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

"Para akışını açık tutmaya çalışıyoruz"

Maas, halihazırda anti blokaj düzenlemesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Şu an para akışını açık tutmak için uğraşıyoruz, böylelikle İran’ın anlaşmadan çekilmek için nedeni olmayacak" diye konuştu.

İran nükleer anlaşmasının Avrupa’nın güvenliği için çok önemli olduğunu vurgulayan Maas, "Bu nedenle bu anlaşma korunmalı ve İran’ın nükleer çalışmaları barışçıl olarak sürdürmelidir. Her yönüyle mükemmel bir anlaşma değil belki ama hiç olmamasından iyidir. Bu nedenle bugün İran'la görüşmeleri sürdürmek için yoğun bir çaba sarf edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Maas, ABD'nin yaptırımlarıyla durumun daha da zorlaştığını ifade ederek, İran'ın anlaşmadan çekilmesi durumunda konunun daha da karmaşık bir hal alacağını, bunun yaşanmaması için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA