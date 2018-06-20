6 milyona yakın Filistinli ülkesi dışında yaşıyor

Yaklaşık 12,5 milyonluk Filistin nüfusunun yarısına yakını mülteci olarak yaşıyor.

20 Haziran Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bugün yapılacak açıklama veya etkinliklerin Filistinli mültecilerin durumunda bir iyileşme sağlaması beklenmiyor.

İsrail'in kurulduğu yıl olan 1948'den önce tarihi Filistin topraklarında 1 milyon 400 bin Filistinli yaşıyordu. İsrail'in kuruluşuna giden süreçte silahlı Siyonist çeteler tarafından düzenlenen terör saldırıları nedeniyle 800 bin Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Filistin İstatistik Kurumu'nun verilerine göre onlarca yıldır evlerinden uzakta yaşayan bu Filistinlilerin sayısı bugün 5 milyon 900 bini aşmış durumda. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ise, bu rakamın 5 milyon 300 bine yaklaştığını belirtiyor.

Mülteci kamplarındaki Filistinliler yaklaşık 70 yıldır zor şartlar altında yaşamaya devam ediyor. Bölgedeki gelişmelere bakıldığında İsrail işgalinin genişleyerek devam ettiği ve kısa vadede bu mültecilerin evlerine dönmesinin mümkün olmadığı görülüyor.

Uluslararası kurumlara göre Gazze'de 1 milyon 300 bin, Batı Şeria'da 914 bin, Lübnan'da 447 bin, Ürdün'de 2 milyon 100 bin, Suriye'de ise 500 bin Filistinli mülteci olarak yaşıyor. Çok sayıda Filistinlinin ise, kayıt dışı olduğu için istatistiklerde yer almadığı ifade ediliyor.

Filistinlilerin toplam nüfusu yaklaşık 12 milyon 500 bine ulaşırken, mülteciler bu rakamın neredeyse yarısına tekabül ediyor.

BM'nin Filistinli mülteciler için yaptırdığı kampların alanı artan nüfusa karşılık aynı kalıyor.

Eve dönmek isteyene kurşun

İsrail askerleri 1948'de zorla çıkarıldıkları topraklarına geri dönme taleplerini dile getirmek için Gazze'nin sınır bölgelerinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere kurşunla karşılık veriyor. İsrail, 30 Mart'tan bu yana Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde 120'den fazla Filistinliyi şehit etti.

Gazze'deki mülteciler, İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka nedeniyle büyük bir insani krizle karşı karşıya.

BM'ye göre Gazze'deki nüfusun yüzde 80'i fakirlik ve işsizlik sebebiyle yaşamak için uluslararası yardıma muhtaç durumda.

Kamplardaki en büyük sıkıntı yoksulluk

Filistin topraklarında ve komşu ülkelerdeki 61 mülteci kampında yaşayan milyonlarca Filistinli, yoksulluk ve işsizlikle baş etmeye çalışıyor. UNRWA'ya göre mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilerin yüzde 39'u yoksul.

Filistinli mülteciler arasında en kötü durumdakilerin Lübnan'daki kamplarda yaşayanlar olduğu biliniyor. Buradaki Filistinli mülteciler arasında yoksulluk oranı yüzde 80'leri bulmuş durumda.

İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler ise, sık sık İsrail askerlerinin baskın ve gözaltılarına maruz kalıyor.

UNRWA, Gazze'deki operasyonlarını kısmen askıya alacak

UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını belirtmişti.

Washington'un bu kararı almasının nedeni, Filistin yönetiminin, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına gösterdiği tepki.

Mali kriz yaşayan UNRWA'dan dün yapılan açıklamada, Gazze'deki bazı operasyonların Ağustos ayından itibaren askıya alınacağı duyuruldu.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Trump yönetiminin ABD'nin UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesinin ardından ajansın karşı karşıya olduğu büyük fon açığına dikkat çekti.

Geçen Temmuz ayında UNRWA Danışma Komisyonu Başkan Yardımcılığı'nı üstlenen Türkiye, bu yıl Temmuz ayında da bir yıllığına aynı komisyonun başkanlık görevini yürütecek.

Türkiye yardım için devrede

Bu arada Türkiye, mali kriz yaşayan UNRWA'ya 10 milyon dolar ek yardım yaptı. Türkiye ayrıca Gazze'ye 26 ton un yardımı yapma kararı aldı. Bunun mali karşılığı da yaklaşık 10 milyon dolara tekabül ediyor.

Türkiye, Filistinli mültecilere yapılan yardımların kesintiye uğramaması için uluslararası arenadaki yeni donör arayışına da hız verdi. Bunun yanı sıra "Filistin'e Umut Ol" sloganıyla Başbakanlık tarafından başlatılan kampanyadan Filistinli mülteciler de istifade edecek.

Kaynak: AA