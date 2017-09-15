6. Astana toplantısı ikili görüşmelerle devam ediyor

Suriye konulu 6. Astana toplantısı, heyetler arası ikili ve üçlü görüşmeler sürerken toplantıların gündemini Türkiye sınırındaki İdlib'de kurulacak çatışmasızlık bölgesinin sınırları ve idaresi oluşturuyor.

Toplantı, 2. gününde garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran heyetleri ile askeri muhalefet ve rejim heyetleri arasındaki ikili ve üçlü görüşmelerle devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, sabah saatlerinde askeri muhalifler ile Rixos President Oteli'nde bir araya geldi.

Gözlemci ülkeler ABD ve Ürdün ise ABD Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Vekili David M. Satterfield ve Ürdün Dışişleri Bakanı Danışmanı Navaf Vasfi Tel liderliğinde istişareler gerçekleştiriyor.

İdlib kararı bekleniyor

Toplantının ana konusunu, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesinin sınırlarının çizilmesi ve sınırlar içindeki ateşkesin uygulanması oluşturuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev dün yaptığı açıklamada, İdlib üzerinde anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtmişti.

Lavrentiev, İdlib'te, üç garantör ülkeden de gözlemcilerin yer almasını öngördüklerini ifade etmişti.

Askeri muhalif kaynaklar ise sadece Türk ve Rus güçlerin, İdlib'teki muhalifler ve doğusundaki rejim güçleri arasında gözlemci olarak yer alabileceğini bildiriyor.

Karara bağlanacak konular arasında rejimin elindeki tutukluların serbest bırakılması, karşılıklı esir takası, cenazelerin teslim edilmesi ve kayıp kişilerin aranması da yer alıyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Asya ve Afrika Bölümü Direktörü Aydarbek Tumatov, ana toplantının TSİ 12.00'de düzenleneceğini aktardı.

Toplantı, Dışişleri Bakanı Kayrat Abdırahmanov'un okuyacağı bildiriyle sona erecek.

Ardından heyetlerin basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.