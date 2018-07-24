5'inci Özgürlük Filosu İtalya'dan Gazze'ye yola çıktı

Uluslararası Kuşatmayı Kırma Komisyonu basın açıklamasında, 11 yıldır Gazze’ye uygulanan ambargonun kalkması gerektiğini belirtti ve Filistinlilerin hareket özgürlüğü haklarına vurgu yaptı.

Komisyon, Filistinlilerle birlik olmak isteyen, sadece sevgi mesajı taşıyan dünyanın çeşitli yerlerinden yüzlerce kişinin, milyonlarca Filistinlinin İsrail kuşatması altında yaşadığı zorlukları dünyaya göstermek istediğini açıkladı.

Gazze’deki hastanelerin kötü durumu ve ilaç eksikliği dikkate alınarak, gemilerin birçoğuna ilaç ve tıbbi cihazlar yüklendi.

Komisyon, kuşatmayı kırmak için yola çıkan filoya destek veren yerel ve küresel destekçilerine teşekkür etti.

Gazze limanına ulaşmak için İtalya’nın Palermo Limanı’ndan hareket eden Özgürlük Filosu, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukaya karşı farkındalık uyandırmak için 15 Mayıs’ta yola çıktı.

Filo yolculuğuna başladığı günden bu yana dünyanın çeşitli yerlerinden 40 aktivistle 15 Avrupa limanına demirledi.

Kaynak: TRT Haber, Maan New