5'inci Özgürlük Filosu Gazze'ye hareket etmeye hazırlanıyor

Komisyon basın açıklamasında, 11 yıldır Gazze’ye uygulanan ambargonun kalkması gerektiğini belirtti ve Filistinlilerin hareket özgürlüğü haklarına vurgu yaptı.

Komisyon, Filistinlilerle birlik olmak isteyen, sadece sevgi mesajı taşıyan dünyanın çeşitli yerlerinden yüzlerce kişinin, milyonlarca Filistinlinin İsrail kuşatması altında yaşadığı zorlukları dünyaya göstermek istediğini açıkladı.

Gazze’deki hastanelerin kötü durumu ve ilaç eksikliği dikkate alınarak, gemilerin birçoğuna ilaç ve tıbbi cihazlar yüklendi.

Komisyon, kuşatmayı kırmak için yola çıkan filoya destek veren yerel ve küresel destekçilerine teşekkür etti.

Kaynak: Maan News