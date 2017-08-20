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59. Chicago Hava ve Su Fuarı nefes kesti

ABD'de bu yıl 59’uncusu gerçekleşen Chicago Hava ve Su Fuarı kapsamında çok sayıda hava akrobasi timi gösteri sundu.

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59. Chicago Hava ve Su Fuarı nefes kesti

Michigan Gölü üzerinde gerçekleşen ve 5 saatten fazla süren etkinliği yaklaşık 2 milyon Amerikalı Kuzey Caddesi Plajı ve çevresinde izledi.

Birçok televizyon kanalının canlı yayınladığı fuara; The Firebirds Delta Team, Susan Dacy, Bill Stein, A-4 Skyhawk Jet Tac Demo, Aerostars ve AeroShell Aerobatic Team'in yanı sıra ABD Hava Kuvvetleri’nin Navy Blue Angels, A-10 Thunderbolt II, F-22 Raptor, P-51 Mustang, birçok paraşüt takımı, Chicago İftaiyesi ve Chicago Deniz Polisi timleri katıldı.

Chicago polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteriler sırasında uçak motorlarından çıkan dumanın kent silüetini kapladığı gözlendi.

Dün prova uçuşları yapılan gösteriler yarın da devam edecek.

 

Etiketler: Chicago, hava akrobasi
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