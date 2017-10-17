582 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 582 bine ulaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında pazar gününden bu yana 10-15 bin Arakanlı sığınmacının Anjiman Para sınırındaki Ukhiya geçiş noktasından Bangladeş'e geçtiğini söyledi.

Sözcü Mahecic, Bangladeş'e ulaşan sığınmacıların ilk başlarda her türlü ölüm tehdidi ve risklere rağmen Myanmar'daki evlerinde kalmayı tercih ettiklerini, fakat köyleri ateşe verildikten sonra Bangladeş'e kaçmaktan başka çareleri kalmadığını ifade etti.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana ulaşan Arakanlı sığınmacı sayısının 582 bine ulaştığını belirten Mahecic, kamplarda açlık ve susuzluğa karşı Bangladeş Kızılayı ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla birlikte zamana karşı yarıştıklarını kaydetti.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda yüzlerce köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.