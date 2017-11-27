  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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56 yıldır ehliyetsiz araç kullandığı kaza yapınca ortaya çıktı

Almanya’da, bir sürücünün 56 yıl boyunca ehliyeti olmadan araç kullandığı tespit edildi. Ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi.

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56 yıldır ehliyetsiz araç kullandığı kaza yapınca ortaya çıktı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde meydana gelen trafik kazasına karışan bir sürücünün 56 yıldır ehliyeti olmadan araba kullandığı tespit edildi.

Olay yerine giden polis söz konusu sürücüden ehliyetini isteyince durum anlaşıldı.

74 yaşındaki sürücünün hayatı boyunca ehliyet almadığı ortaya çıktı.

Ehliyetsiz sürücünün askere gitmeden önce ehliyet kursuna başladığı ancak askere gidince kursu yarıda bıraktığı öğrenildi.

Bir daha ehliyet almak için hiçbir girişimde bulunmayan sürücü hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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