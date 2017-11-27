  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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56 yıl ehliyetsiz araç kullandı

Almanya’da, bir sürücünün 56 yıl boyunca ehliyeti olmadan araç kullandığı tespit edildi.

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56 yıl ehliyetsiz araç kullandı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde meydana gelen trafik kazasına karışan bir sürücünün 56 yıldır ehliyeti olmadan araba kullandığı tespit edildi.

Olay yerine giden polis söz konusu sürücüden ehliyetini isteyince durum anlaşıldı.

74 yaşındaki sürücünün hayatı boyunca ehliyet almadığı ortaya çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ehliyetsiz sürücünün askere gitmeden önce ehliyet kursuna başladığını ancak askere gidince kursu yarıda bıraktığı belirtildi.

Bir daha ehliyet almak için hiçbir girişimde bulunmayan sürücü hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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