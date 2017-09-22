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54 yıl sonra aynı tehlike: Binlerce kişi evlerini terk etti

Endonezya'nın Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı çevresinde yaşayan 11 bin kişi evlerini terk etti.

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54 yıl sonra aynı tehlike: Binlerce kişi evlerini terk etti

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda volkanik ve tektonik hareketlerin artmasıyla alarm seviyesi yükseltilen bölgede yaşayan 11 bin kişinin evlerini terk ettiği bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda bir haftadır süren hareketlenme nedeniyle bölgede alarm düzeyinin ikinci seviyeye çıkarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yanardağ yakınında yaşayan 11 bin köylünün evini terk ettiği ve yetkililerden sığınma talebinde bulunduğu belirtildi.

Ayrıca bölge halkının ve turistlerin yanardağdan en az 7,5 kilometre uzakta durmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, sığınma talebinde bulunan vatandaşların da güvenli bölgelere götürüldüğü aktarıldı.

Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963 yılında patlamış, patlamada yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler: Endonezya, Bali adası, agung yanardağı, volkan, yanardağ patlama
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