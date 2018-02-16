54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı başladı

Konferans, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin konuşmalarıyla başladı.

Başbakan Binali Yıldırım Münih'te

Başbakan Yıldırım: Almanya ile sıkıntılar giderilmiş gözüküyor

Bakan Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'a dünyadaki kalkınma yardımlarına daha fazla angaje olması çağrısında bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) verdiği katkıyı kısıtlamaya gitmek istemesini eleştiren Leyen, BM imkanlarının kesilmemesi gerektiğini vurguladı. Bakan Leyen, BM'nin daha da güçlendirilmesini istedi.

Trump'ın tek yönlü askeri politikasını da tenkit eden Alman Savunma Bakanı, "Bazı partnerler diplomasi aracı ve ortak kalkınma iş birliğini veya BM'yi sürekli geriye iterse endişeler olur." dedi.

ABD'nin sadece askeri konular AB'nin ise insani yardım konularında işler yaptığı yönünde adeta bir iş bölümü yapılmış gibi görünmesinden de şikayet eden Leyen, "Avrupa da askeri olarak teraziye ağırlık koyabilir.'' ifadesini kullandı.

54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı

Küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı başladı. Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen ve 18 Şubat'a kadar sürecek konferans, Bavyera eyaletine bağlı Münih kentindeki Bayerischer Hof Oteli’nde yapılıyor.

Siyaset, ekonomi, askeri ve istihbarat alanlarının üst düzey temsilcilerini buluşturan konferansa bu yıl 21 hükümet ve devlet başkanı ile 80'den fazla ülkeden dışişleri ve savunma bakanı katılıyor.

Aralarında küresel düzeyde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de bulunduğu 600’ün üzerinde davetli de konferansın katılımcıları arasında yer alıyor.

Türkiye'yi Yıldırım, Çavuşoğlu ve Canikli temsil ediyor

Liderlerin yoğun ilgi gösterdiği 3 günlük konferansa Başbakan Binali Yıldırım, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Başkanı Theresa May, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avusturya Başkanı Sebastian Kurz, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame gibi liderler katılıyor.

Bunun yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Savunma Bakanı James Mattis, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ve İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti gibi isimler iştirak ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger, IMF Başkanı Christine Legarde, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ve BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley de konferansa katılacaklar arasında bulunuyor.

Çeşitli ülkelerin istihbarat servislerinin üst yöneticilerinin de buluşmasına sahne olacak konferansa, CIA Başkanı Mike Pompeo, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Dan Coats, İngiliz Gizli Servisi Dış İstihbarat Direktörü Alex Younger, Mossad Başkanı Yossi Cohen, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl ve Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock da katılıyor.

Gündemde Suriye var

Dışişleri, güvenlik, transatlantik ittifak, silahsızlanma ve savunma konularının görüşüldüğü konferansta bu yıl Suriye, AB’nin geleceği, AB’nin Rusya ve ABD ile ilişkileri, Ortadoğu’daki ihtilaflar ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinin yanı sıra siber güvenlik ve Kuzey Kore ile yaşanan nükleer ihtilaf masaya yatırılacak.

Konferans kapsamında katılımcılar, çok sayıda ikili görüşme yapacak.

Ana konulardan birinin Suriye’deki mevcut durumun olacağı konferansta, “NATO-AB arasında savunma birliği”, “Nükleer güvenlik ve silahların kontrolü”, “Rusya ve Avrupa arasında kalan ülkeler” ve “Uluslararası liberal düzene yönelik tehditler" konulu paneller düzenlenecek.

Başbakan Yıldırım konuşma yapacak

Başbakan Yıldırım, konferansta, Suriye'den göç, terörle mücadele, Türkiye'nin Suriye'den kaynaklanan güvenlik sorunları konusunda bir konuşma yapacak ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla da ikili görüşmelerde bulunacak.

Ukrayna krizine ilişkin bir toplantının gerçekleştirileceği konferans kapsamında ayırca Münih Belediyesi katılımcılar onuruna resepsiyon verecek.

Geniş güvenlik önlemleri

Konferans boyunca Bayrischer Hof Oteli çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı.

Güvenliği sağlamak için yaklaşık 4 bin polis görev yapıyor. Polise 200’ün üstünde asker destek veriyor. Otel çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı.

Münih kent merkezinde 17 Şubat Cumartesi günü NATO karşıtları ve sol grupların 20’ye yakın gösteri yapması bekleniyor. Gösteriler, otel etrafındaki güvenlik çemberinin dışında düzenlenecek.

Konferansın geçmişi

Münih’te ilk defa 1963'te “Uluslararası Askeri Bilimler Buluşması” adı altında hayata geçirilen konferans, o dönemde daha çok Almanya, ABD ve NATO üyelerinden katılım olduğu için “transatlantik aile buluşması” olarak nitelendiriliyordu.

1994’ten sonra “Güvenlik politikaları için Münih Konferansı“ adıyla yapılan buluşma, 2008’de “Münih Güvenlik Konferansı” adını aldı. İlk yıllarda 60 katılımcı ile sınırlı tutulan konferans, 1999'dan sonra Avrupa’nın doğusundaki ülkelerden, Hindistan, Japonya ve Çin’den gelen katılımcılara da açıldı.

Konferans, 1991’deki Körfez Savaşı ve 1997’deki başkan değişimi hariç her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA