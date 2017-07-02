507. Ayvaz Dede Şenlikleri

Boşnakların Müslüman olmasının en önemli simgelerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına 507 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, edilen dualarla sona erdi.
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