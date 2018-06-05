50 yıl önce bir çocuğa çarpıp kaçan sürücü, 50 yıl sonra trafik kazasında öldü

ABD'nin Maine eyaletinde, 50 yıl önce küçük bir kız çocuğunu arabasıyla ezerek öldürdüğünü, suç zaman aşımına girdikten sonra itiraf eden ve ceza almaktan kurtulan Douglas Parkhurst, bir sürücünün çarpmasıyla öldü.

CBC'de yer alan habere göre 68 yaşındaki Parkhurst, Sanford'daki bir beyzbol sahasında yaklaşan aracın yolundan çocukları uzaklaştırmaya çalışırken hayatını kaybetti. Parkhurst'a çarpan aracı süren 51 yaşındaki kadın sürücü Carol Sharrow kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Çocukları kurtarmaya çalışırken öldü

Görgü tanığı Justin Clifton, "Araç sahadan çıktıktan sonra kapıya doğru sürdü ve yaşlı bir adam çocukları otomobilin önünden kurtarmaya çalıştı. Çocuklar için kendisini feda etti" dedi.

50 yıl önce dört yaşındaki kız çocuğuna çarpıp kaçmıştı

Parkhurst, 50 yıl önce dört yaşındaki kız çocuğu Carolee Ashby'nin ölümünde baş şüpheliydi.

Carolee Ashby 15 yaşındaki ablasıyla birlikte, doğum günü pastası için mum almaya çıkmıştı. Ashby karşıdan karşıya geçerken bir arabanın çarpması sonucu 40 metre havaya savrularak ölmüştü. Araç olay yerinden kaçmıştı.

Polis o zaman 18 yaşında olan Parkhurst'ün, Buick marka aracını aynı gece bir direğe çarptığı ihbarını aldı. Polis Parkhurst'ü sorguladı, ancak Ashby'nin ölümüyle bir alakası olmadığını savundu.

Polis beş yıl önce dosyayı yeniden açtı ve Parkhurst yeniden sorgulandı. Savcı, olayın üzerinden çok uzun süre geçtiği için adli bir suçlama yöneltilemeyeceğine karar verdi.

Suçunu itiraf etti

Parkhurst nihayet 2013'te, suçun zaman aşımına girdiğini ve artık soruşturulamayacağını bildiğinden suçunu itiraf etti. Kazadan önce kendisi ve kardeşinin alkol aldığını söyledi.

Çember tamamlandı

Carolee Ashby vakasını çözen emekli polis memuru Russ Johnson, Parkhurst'ün ölümünü duyduktan sonra yaptığı açıklamada "Tanrı gizemli bir şekilde çalışıyor. Parkhurst'ün yıllarca sakladığı sır, Ashby'nin ailesine işkence yapmıştı" dedi. Johnson ayrıca Parkhurst'ün ölümünü "kaderin cilvesi" diye tanımladı.

Carolee Asbhy'nin kızkardeşi Darlene de "Çember tamamlandı. Kızkardeşimin başına gelenin aynısı onun başına da geldi. Şimdi ileriye bakma zamanı" dedi.

Kaynak: BBC