50 Filistinli tutuklu açlık grevine başladı

İsrail hapishanelerindeki 50 Filistinlinin, Filistin yönetiminin maaşlarını kesmesini protesto etmek için bugün itibari ile süresiz açlık grevine başladığı bildirildi.

Maaşları kesilen tutukluların sözcüsü Mansur Şemasine, Ramallah'ta yaptığı basın açıklamasında, İsrail hapishanelerindeki tutukluların, Filistin yönetiminin maaşlarını kesmesini protesto etmek için bugün itibari ile serbest kalmış kişiler ile birlikte süresiz açlık grevine katıldığını belirtti.

Şemasine açıklamasında, "Filistin yönetimi kanunlara göre hakkımız olan maaşları 3 aydır bizlere ödemiyor." dedi.

Filistin yönetimi 2011'de İsrail ile yapılan esir takasında serbest bırakılan 300 Filistinlinin maaşını kesmişti. Maaşı kesilen 50 Filistinli ise halen İsrail hapishanelerinde bulunuyor.

Serbest kalan Filistinliler ise geçen cumartesi maaşlarının ödenmesi talebiyle süresiz açlık grevine başlamıştı.