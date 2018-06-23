5 yaşındaki çocuğun oyunu aileye pahalıya patladı

Amerikalı Sarah Goodman eşi ve 5 yaşındaki oğluyla birlikte sanat merkezindeki bir davete katıldı. Sadece birkaç dakika için bekleme salonundan ayrıldı. Bu sırada yalnız kalan oğlu da kendine yeni bir arkadaş edindi.

Çocuklar, çeşitli sanat eserlerinin bulunduğu alanda oyun oynamaya başladı. Küçük Goodman önünde durduğu heykele sarılmak istediği sırada, heykel yerinden oynadı ve çocuğun üstüne devrildi.

Küçük çocuğun başında ve kolunda ufak sıyrıklar oluştu.

Sanatçı heykel için 132 bin dolar istedi

Annesi büyük bir kazayı atlatmış olmanın sevincini yaşarken, asıl şoku birkaç gün sonra yaşadı. Sanat merkezinden gelen zarfta, çocuğuyla ilgilenmediği için suçlanıyordu.

Üstelik heykeli yapan sanatçı Bill Lyons iki yılda bitirdiği eserinin onarılamaz olduğunu savunarak, bedeli olan 132 bin doların kendisine ödenmesini istiyordu.

"Herkes kaza yapabilir, bu da bir kazaydı" diyen çaresiz anne, heykelin bedelini ödemek için yeterli paraları olmadığını açıkladı.

Goodman ailesi sorunu hukuk yoluyla çözmeye çalışacak.

Kaynak: TRT Haber

