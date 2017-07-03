5. Astana toplantısı öncesi görüşmeler yapılıyor

Türkiye ve Rusya heyetleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, 4-5 Temmuz'da beşincisi yapılacak Suriye konulu toplantı öncesinde teknik görüşmeler gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk ve Rus heyetleri, Astana'da JW Marriot Oteli'nde teknik bir toplantı düzenledi.

Kaynaklar, Türkiye ve İran heyetlerinin akşam saatlerinde bir araya gelebileceğini belirtti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Garantör ülkelerin yarın öğle saatlerinde de bir teknik görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefetin temsilcilerinin de katılacağı ana toplantı, teknik görüşmelerin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 29 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın 3 Temmuz'da ortak çalışma grubu toplantısı düzenleyeceğini bildirmişti.

Açıklamada, 4-5 Temmuz'da yapılacak 5. Astana toplantısında, geçen turda imzalanan "çatışmasızlık bölgeleri" muhtırasının hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili çalışmaların devam edeceği ifade edilmişti.

Daha önce 3-4 Mayıs'ta düzenlenen 4. toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, rejim güçleri ve muhalifler arasında çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda "çatışmasızlık bölgeleri" ve bu bölgelerin sınırları boyunca "güvenlikli bölgeler" kurulmasına karar vermişti.