5. Afrika Birliği - Avrupa Birliği Zirvesi başladı

‘Afrika Birliği – Avrupa Birliği Zirvesi’nin beşincisi bugün başladı.

Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde düzenlenen zirvenin teması “Kalıcı Bir Gelecek için Gençliğe Yatırım Yapmak”.

Zirve kapsamında; “Gençler için Ekonomik Fırsatları Artırmak”, “Mobilite ve Göç”, “Barış ve Güvenlik” ile “Yönetim İşbirliği” konuları ele alınacak.

Zirve, Afrika ve Avrupa’daki 80’e yakın ülkeden gelecek yaklaşık 5 bin kişiye ev sahipliği yapacak.

Afrika Birliği ülkeleri Devlet Başkanları ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel’in katıldığı zirve için yaklaşık 6 bin jandarma ve polis görevlendirildi.

5. Afrika Birliği – Avrupa Birliği Zirvesi yarın sona erecek.

Afrika Birliği – Avrupa Birliği Zirvesi, daha önce Mısır’ın başkenti Kahire’de, Portekiz’in başkenti Lizbon’da, Libya’nın başkenti Tripoli’de ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenmişti.

Kaynak: AA