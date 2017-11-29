  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 5. Afrika Birliği - Avrupa Birliği Zirvesi başladı

5. Afrika Birliği - Avrupa Birliği Zirvesi başladı

Fildişi Sahili’nde “Kalıcı Bir Gelecek için Gençliğe Yatırım Yapmak” temasıyla düzenlenen zirveye yaklaşık 5 bin kişinin katılması bekleniyor.

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5. Afrika Birliği - Avrupa Birliği Zirvesi başladı

‘Afrika Birliği – Avrupa Birliği Zirvesi’nin beşincisi bugün başladı.

Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde düzenlenen zirvenin teması “Kalıcı Bir Gelecek için Gençliğe Yatırım Yapmak”.

Zirve kapsamında; “Gençler için Ekonomik Fırsatları Artırmak”, “Mobilite ve Göç”, “Barış ve Güvenlik” ile “Yönetim İşbirliği” konuları ele alınacak.

Zirve, Afrika ve Avrupa’daki 80’e yakın ülkeden gelecek yaklaşık 5 bin kişiye ev sahipliği yapacak.

Afrika Birliği ülkeleri Devlet Başkanları ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel’in katıldığı zirve için yaklaşık 6 bin jandarma ve polis görevlendirildi.

5. Afrika Birliği – Avrupa Birliği Zirvesi yarın sona erecek.

Afrika Birliği – Avrupa Birliği Zirvesi, daha önce Mısır’ın başkenti Kahire’de, Portekiz’in başkenti Lizbon’da, Libya’nın başkenti Tripoli’de ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Afrika Birliği - Avrupa Birliği Zirvesi, AfB, AB, fildişi sahili
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