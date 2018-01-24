48. Davos Zirvesi ikinci gününde

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen, küresel ekonomi, güvenlik ve çevre gibi konularda ortak çıkarlar doğrultusunda uluslararası iş birliğinin ele alındığı 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 70'e yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla dün başladı.

Bu yılki sloganı “Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak” olan Zirve'nin ikinci gününde, Ekonomi Bakanı Zeybekci ile birlikte Türkiye'yi temsil eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Ortadoğu'da Yeni Bir Denge Bulmak" konulu toplantıda konuşma yaptı. Şimşek konuşmasında Türkiye'nin terörle mücadelesini ve 'Zeytin Dalı Harekatı'nı anlattı, soruları cevapladı.

Türkiye'nin, Suriye'deki 2 bin kilometrekareyi DEAŞ'ten temizlediğini hatırlatan Şimşek, PKK terör örgütünün de en az DEAŞ kadar tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı, PKK'nın uzantısı olan YPG'nin desteklenmesini eleştirerek, "Bazen dostlarımızı anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir iletişim var ama aynı zamanda alanda yaptıklarında tutarsızlıklar var. ABD, DEAŞ'la mücadele için bir terör örgütünü bir başka terör örgütüne tercih etti. Bizim kaygılarımızın anlaşılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Ortadoğu'da yaşanan sorunlar yeni sınırlar oluşturularak çözülemez."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, medeniyetin merkezi olan, farklı etnik ve dini gruplara ev sahipliği yapan Ortadoğu'da yaşanan sorunların yeni sınırlar oluşturularak çözülemeyeceğini söyledi.

Ortadoğu’da istikrar ve refahın bütün ülkelerin faydasına olduğunu anımsatan Şimşek, bölgede kendi sınır güvenliğini sağlayan, teröre engel olan ve işleyen bir devlet sisteminin öneminin farkına varılması gerektiğini söyledi.

Şimşek'in Davos'taki yoğun mesaisi

Şimşek, bu kapsamda "Ortadoğu'da Yeni Bir Denge Arayışı", "Avrupa İçin Yeni Liderler", "Dünya Ekonomi Liderleri Gayri Resmi Toplantısı: Avrupa Birliği İçin Ortak Vizyon Oluşturma", "Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Büyüme Paradigması" başlıklı oturumlara konuşmacı olarak katılacak.

Öte yandan, Başbakan Yardımcısı Şimşek, bu yıl "Ekonomik Gelişmelerden Sorumlu Kurul"a da üye olarak atandı. Şimşek, belirli ülkelerin yer aldığı söz konusu kurulun gerçekleştireceği toplantıda Türkiye'yi temsil edecek.

Londra'daki yatırımcı toplantılarının ardından Davos'ta da dünyanın önde gelen yatırımcı ve fon yöneticileriyle bir araya gelecek olan Şimşek, ikili görüşmeler yapacak.

Bu arada, Davos'un kapanış konuşmasını yapacak olan ABD Başkanı Trump, bugün Zürih'te protesto edildi. "Trump istenmiyorsun" sloganları atan yaklaşık 2 bin kişi, Dünya Ekonomik Forumu'nu da eleştirdi.

ABD, toplantılara en son 2000 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton'la lider seviyesinde katılım göstermişti.

"Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenecek ve 4 gün sürecek toplantılarda 400'ün üzerinde oturum gerçekleştirilecek.

Zirve'ye 70 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarıyla yaklaşık 3 bin siyasetçi, bilim ve iş adamıyla sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılıyor. Foruma Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılıyor.

Davos'un tarihçesi

Davos, İsviçre'de Alplere sırtını dayamış küçük bir dağ kasabası. 1950'lere kadar az sayıda kayak tutkununun bildiği Davos, şimdi ise küresel ticaret ve siyasetin başkenti olarak dünya gündemini belirliyor.

Davos toplantıları 1971 yılında Alman asıllı ekonomi profesörü Klaus Schwab tarafından Avrupalı işadamlarının ABD’de iş hayatına uyum sağlayabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla başlatıldı.

Bu toplantılar başlangıçta, Amerikan tarzı kapitalizmin kurallarını Avrupalılara öğretmek, Amerika’yı yeniden ama farklı bir açıdan keşfetmek amacıyla düzenlenen seminerler dizisiydi.

Siyasi liderler ise foruma ilk kez 1974 yılında toplantıya davet edildi. 1979'da davos toplantıları artık kurumsallaitı ve ortaya çıkan yeni yapı dünyadaki kanaat önderlerinin yakından takip ettiği akademik hatta siyasi nitelikte bir platform haline dönüştü.

O dönemde organizasyonun adı 'Avrupa Yönetim Forumu' olarak belirlendi. 1987'de organizasyonun adı Dünya Ekonomik Forumu olarak değiştirildi. Forum o günden bu yana her Ocak ayında siyasileri, iş çevrelerini ve akademisyenleri yıllık toplantılar için Davos'a çekiyor.

Ayrıca her yıl Çin'de Yeni Şampiyonlar Konferansı ve dünyanın çeşitli bölgelerinde bölgesel konferans serileri düzenleniyor.

Kaynak: TRT Haber