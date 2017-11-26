41 Türk, Danimarka yerel yönetimine seçildi

Danimarka’da 21 Kasım’da yerel seçimler gerçekleştirildi.

10 binden fazla adayın yarıştığı seçimlere, 100’den fazla Türk kökenli aday da katıldı.

Ülkede, 98 belediyenin 40’ında ve 5 bölge idaresinin 3’ünde oy pusulalarında yer alan Türk adaylar, 23 belediye ve 1 bölge idaresinde seçilme başarısı gösterdi.

Yapılan yerel seçimlerde, Türkiye kökenli adaylardan 40’ı belediye meclislerine girerken 1 aday Bölge İdaresi Konseyine seçildi. Başkent Bölge İdaresi Konseyine seçilen Türkiye kökenli Özkan Koçak, Sosyal Demokrat Parti'nin adayıydı.

Seçimin galibi: Sosyal Demokrat Parti

Resmi olmayan sonuçlara göre, 98 belediyenin 46’sının Sosyal Demokrat Parti, 37’sini Liberal Parti (Venstre), 8’ini ise Muhafazakar Halk Partisi kazandı.

Laesö Belediye Başkanlığını kazanan aşırı sağcı Danimarka Halk partisi ise tarihinde ilk defa belediye başkanlığı koltuğunun sahibi oldu.

5 Bölge İdaresinin 4’ünü Sosyal Demokrat Parti kazanırken, 1’ini ise Liberal Parti aldı.

Yaklaşık 4,5 milyon seçmenin bulunduğu 5,7 milyon nüfuslu Danimarka’da, seçime katılım yüzde 70,8’de kaldı.

Yerel seçimler, Danimarka’da 4 yılda bir yapılıyor.

Kaynak: AA

