40'ın üzerinde DEAŞ'lı terörist El Bab'da etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a yapılan hava operasyonu, Fırtına obüsü ve top atışlarıyla teröristlere ait 47 barınma alanı ve ağır silah yüklü 8 pikap imha edildi, ilk belirlemelere göre 45'ten fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatlar El Bab üzerinde yoğunlaştı

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, harekat kapsamındaki çatışmalar El Bab'da yoğunlaştı.

Sabah saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bölgeye düzenlenen hava harekatının ardından Fırtına obüsleri ve topçu birlikleri, teröristlere ait hedefleri vurmayı sürdürdü.

Gün içindeki top ve diğer ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarda terör örgütü DEAŞ tarafından kullanılan ağır silah monteli 8 pikap imha edildi. Savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta da 47 barınma alanı vuruldu, ilk belirlemelere göre 45'ten fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristler panik halinde

Teröristlerin telsiz konuşmalarından büyük panik içinde oldukları, çok sayıda yaralı DEAŞ mensubunun bulundukları alanlardan tahliye edilmeyi bekledikleri belirlendi.

Çatışmalar şehir hastanesi civarında yoğunlaştı

Askeri kaynaklar, El Bab'daki çatışmaların terör örgütü DEAŞ'ın sözde kalesi haline getirilen şehir hastanesi civarında ağırlık kazandığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'na bağlı unsurlarca hastane bölgesinde büyük ölçüde kontrol sağlanırken, hastanenin bulunduğu hakim arazinin ele geçirilmesinin ardından terör örgütünün El Bab'daki hakimiyetinin büyük ölçüde kırılacağı vurgulandı.

Bu nedenle teröristlerin canlı bomba ve patlayıcı yüklü araçlarla saldırılar düzenlemeye çalıştığını belirten yetkililer, hava harekatı sırasında 4 bomba yüklü aracın, içindeki teröristlerle vurulduğunu kaydetti.