400 bin kişi Doğu Guta'da abluka altında ölüm kalım savaşı veriyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor. Yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil, 5 yıldır gıdasızlık, ilaçsızlık ve yoğun saldırılarla mücadele ediyor.

Son 1 aydır bu şartlara dayanamayarak ölen bebeklerin sayısı hızla artıyor.

Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu, ancak rejim güçleri kara ve hava saldırılarını sürdürüyor. Doğu Guta'da okullar ve yetimhaneler bile hedef oluyor.

Doğu Guta bebek ve çocuk mezarlığına döndü

Rejimin "aç bırakma" yöntemi en çok bebek ve çocukları vurdu.

Şam Kırsalı İhtisas Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, 2014'ten bu yana 527 bebek öldü.

Kuşatmaya bağlı açlık, ilaçsızlık nedeniyle 2014'te ölen bebek sayısı 15 iken bu sayı 2017'nin ilk 10 ayında 227'ye yükseldi.

Güçlükle bulunan gıdalar ateş pahası

Doğu Guta'daki ebeveynler, çocuklarının bazı günler 24 saat aç kaldığını, en iyi ihtimalle yalnızca ekmekten oluşan yarım öğünle gün geçirdiğini söylüyor.

Az sayıdaki gıda maddesinin fiyatları da çok pakalı. Bebek mamasının tükendiği bölgede, 1 bardak süt bin Suriye lirasına (9 TL) çıktı.

Pirincin kilogramı 2 bin 900 Suriye lirası (25 TL), bir kilogram şeker ise 2 bin 450 Suriye lirasından (21 TL) satılıyor.

Kaynak: AA