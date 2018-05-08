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Buradasınız : » » 40 bin Kerküklüye seçmen kartı verilmedi

40 bin Kerküklüye seçmen kartı verilmedi

Kerkük'ün güneyinde Irak güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'tan temizlediği bölgelerde 40 bin vatandaşa seçmen kartı dağıtılmadı.

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40 bin Kerküklüye seçmen kartı verilmedi

Irak’ta parlamento seçimlerine sayılı günler kaldı. 

Kerkük'teki Ubeyd Aşireti Başkanı Gassan Asi, 12 Mayıs'taki seçimlere katılma hakkı olanlar için devletin hazırladığı ve tüm kişisel bilgileri içeren çipli seçmen kartlarının dağıtımında adaletsizlik olduğunu söyledi.

Asi, Irak güvenlik güçleri tarafından terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde 40 bin vatandaşa seçmen kartı verilmediğini açıkladı.

Seçmen kartlarının verilmesinin yasalara aykırı olduğunu söyleyen Asi, kartların verilmemesinin ardında siyasi hedefler olduğunu sözlerine ekledi.

Asi, güneydeki Havice ilçesi ve ilçeye bağlı köylere seçmen kartlarının en kısa zamanda gönderilmesini istedi.

Kerküklüler seçmen kartlarının başkaları tarafından kullanılmasından ve ihlallerin meydana gelmesinden endişe ediyor.

Kentteki Araplar ise kartların verilmemesinden Irak Seçim Komiserliği Kerkük Bürosunu sorumlu tuttu.

Irak'ta yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen var. Ülkede nüfus bazındaki dağılıma göre Kerkük 13 milletvekili çıkarabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kerkük, ırak seçimler, Irak
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