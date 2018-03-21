İşgal altındaki Filistin topraklarının tamamında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi her yıl yüzlerce kişiye Türkçe eğitimi veriyor.

Kurslarda en başarılı yirmi Filistinli her yaz bir aylığına Türkiye'de bir şehre getirilerek Türkçe pratik yapma imkanı buluyor.

Bir ay boyunca öğrencilerin tüm masraflarını Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi karşılıyor.

Kurslardan mezun olan Filistinli sayısı 5 bini geçti

Şu ana kadar bu kurslarda Türkçe eğitimi alarak mezun olan Filistinli sayısı 5 bini aştı. Bu nedenle kadim Kudüs'ün sokaklarında dolaşırken Türk olduğunuzu anlayan yerel halktan birilerinin sizinle Türkçe konuşmaya başlaması artık neredeyse sıradan bir durum.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün en merkezi Zahra caddesi üzerinde kadim bir binada bulunan merkezde şuan 150 Filistinli ders alıyor. Kudüs'teki merkezin dışında Ramallah'ta da yeni bir merkez açan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) hem buralarda, hem de Batı Şeria ile Gazze'deki bazı üniversitelerin bünyesinde Türkçe kursu hizmeti sunuyor.

Batı Şeria, Gazze ve Kudüs’te ise ders alan öğrenci sayısı toplam 500'ü buluyor. YEE'nin bugüne kadar Türkçe öğrettiği toplam Filistinli sayısı ise 5 bini aşmış durumda.

4 yılda 5 bin Filistinli Türkçe öğrendi

Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, Kudüs’teki kurslarda 150 Filistinli öğrencinin geri kalanların ise Batı Şeria ve Gazze’de Türkçe eğitimi almaya devam ettiğini aktardı. Şimdiye kadar Türkçe eğitimi alan Filistinli sayısının 5 binden fazla olduğunu da vurgulayan Özdemir, bu sayede kardeş Filistin ve Türk halkları arasındaki tarihi bağların daha da kuvvetlendiğini belirtti.

Türkiye’den Filistin’e dini ve kültürel turizm amacıyla ciddi bir akın olduğunu da vurgulayan Özdemir, aynı şekilde geçen dönemlere nazaran Filistin’den Türkiye’ye ziyaretler de çok ciddi bir artış gösterdiğini ifade etti.

Karşılıklı turizmin artması nedeniyle tur şirketlerinin Türkçe bilen tercüman talebinde bulunduğunu söyleyen Özdemir, “Şu an 4 öğrencimiz Türkçe kurslarına devam ederken bir yandan da Türk turistlere rehberlik yapıyorlar” dedi.

Türkçe'yi severek öğreniyorlar

Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi Eğitim Koordinatörü Selçuk Gürler ise bir yıldan beri burada görev yaptığını belirterek, “Çok önemli bir görevi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Çünkü burası Filistinli kardeşlerimizin başkenti Doğu Kudüs. Şu ana kadar 200 öğrenciye Türkçe eğitimi verdim” diye konuştu.

Filistinli öğrencilerin Türkçeye çok ilgili olduğuna vurgu yapan Gürler, öğrencilerinin Türkçeyi severek öğrendiğini belirtti. Son dönemde Orta Doğu’da Türkiye’nin öneminin artmasının Türk dizilerinin yoğun bir şekilde izlenmesinin Türkçeye olan ilgiyi katladığını belirtti.

"Türkiye'de üniversite okumak istiyorum"

Kudüs'teki merkezde Türkçe kursuna devam eden 17 yaşındaki Filistinli Benan El-Hedmi de, “Burada Türkçe öğreniyorum. Çünkü Türkiye’de üniversite okumak istiyorum. Buradan çok memnunum. Hocalarım çok iyi. Türkiye’yi çok seviyorum” dedi.

İsrail ablukası altındaki Gazze’ye ilk defa 2012’de giden Türkçe Öğretmeni Faruk Esen ise, “Buraya YEE'nin desteğiyle geldim. Bu ilk önce bir senelik projeydi. Daha sonra Türkçeye yoğun bir talep oldu. Bu sebeple burada kalışımız biraz daha uzadı. Yine aynı şekilde YEE’nin desteğiyle burada devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Temel Türkçe derslerinden oluşan ve 4 kur şeklinde eğitim veren Esen, "Her kur 1 buçuk ay sürüyor. Yani 6 ayın sonunda bir öğrenci Türkçe’nin bütün temel bilgilerini almış oluyor" dedi.

Gazzeli tıp öğrencisi Eymen Zakkud ise, Türkiye’de eğitimine devam etmek istediğini ve bunun için Türkçe öğrendiğini belirterek, öğretmeni Faruk Esen’den aldığı Türkçe derslerinden çok memnun olduğunu ifade etti.

Ramallah Türk Kültür Merkezi açıldı

Ramallah Türk Kültür Merkezi Eğitim Müdürü Abdulkadir Steih, 1 Ocak 2018 itibariyle faaliyetlerine başladıklarını kaydederek, “Üç Türkçe kursumuz var. Aynı zamanda okçuluk eğitimi veriyoruz. Çok fazla öğrencimiz var. Öğrencilerimiz daha fazla kurs açmamızı talep ediyorlar” dedi.

Filistin Spor Bakanlığı’nın desteğiyle sürdürülen okçuluk eğitimine de vurgu yapan Steih, Ramallah’taki kültür merkezinde konferanslar da düzenlediklerini aktardı.

Osmanlıca kursu açılacak

Türkiye'deki bir üniversiteden mezun olan Filistinli Steih, merkezde şu anda 40 Filistinli öğrencinin eğitim gördüğünü, yakın zamanda Osmanlıca dersleri de vermeye başlayacaklarını söyledi.

Ürdün'de Türkçe okudu şimdi Filistinlilere Türkçe öğretiyor

Ramallah Türk Kültür Merkezi'nde Türkçe dersi veren hocalardan biri olan Seba Alavne isimli Filistinli genç kız, Ürdün Üniversitesi’ndeki Türkçe bölümünden mezun oldu.

Filistinliler olarak Türkiye ve Türkçe'yi çok sevdiğini belirten Alavne, kendi halkına Türkçe öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmaktan memnun olduğunu anlattı.

Kaynak: AA