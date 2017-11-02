  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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4 metre uzunluğundaki timsahla burun buruna geldiler

Hindistan'da bir kişi, gece yarısı bahçesinde gördüğü 4 metre uzunluğundaki timsahla şaşkına döndü.

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4 metre uzunluğundaki timsahla burun buruna geldiler

BBC'nin haberine göre, Hindistan'ın Orissa eyaletinin bir köyünde, yerel saatle 03.00 sıralarında duyduğu tuhaf bir sesle uyanan Dasharath Madkami, evinin avlusunda 4 metrelik timsah bulması üzerine köy sakinlerini alarma geçirdi.

Köylüler, timsahı ağaca bağlayarak etkisiz hale getirdi. Panik halindeki köylüler, olayın telaşıyla timsahı öldürmek istedilerse de köy muhtarının ısrarı üzerine bu fikirlerinden vazgeçti.

Bölgedeki vahşi yaşam yetkilileri, olay yerine gelerek hayvanı kurtardı.

Timsahın nereye salıverileceği tartışma konusu olurken, orman yetkilileri, hayvanı geldiği Satiguda barajı yakınlarına bırakmak istedi. Ancak köylüler, timsahın köye geri dönmesinden korkarak bu fikre karşı çıktı.

Timsah sonunda 60 kilometre uzaklıktaki Balimela baraj gölüne bırakıldı.

Kaynak: AA


 

Etiketler: timsah, hindistan
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