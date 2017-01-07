  • 08 OCAK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.648
    EURO 3.844
  • BIST 77106.57
    ALTIN 137.538
Buradasınız : » » 4 mahalle daha DEAŞ'ın elinden alındı

4 mahalle daha DEAŞ'ın elinden alındı

Irak güçlerinin Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan 4 mahallede kontrolü sağladığı bildirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
4 mahalle daha DEAŞın elinden alındı

Irak Ordusuna bağlı Dokuzuncu Bölükte görevli Tümgeneral Musab el-Ahmedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Birimi, Dokuzuncu Bölük ve Federal Polis Gücü'nün ortak operasyonları sonucu Musul'un güneydoğusundaki 108 bölgesi, El-Mezari, El-Etbai el-Ula ve El-Etbai es-Saniye mahallelerinde kontrolün sağlandığını belirtti.

Irak güçlerinin ilerleme kaydettiğini, DEAŞ'lı teröristlerin ise kayıklarla Dicle Nehri'nin batısına kaçtığını söyleyen Ahmedi, Musul'daki Dördüncü Köprü'de bulunan Irak güçlerinin Ed-Dubbat Mahallesi'nde kontrolü sağlamak için hazırlandığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığına bağlı "Ani Müdahale Birliği"nde görevli Yüzbaşı Kemal er-Ravi, koalisyon güçlerine ait insansız hava aracının, DEAŞ'lı teröristlerden sorumlu Ahmed el-Mehacir'in aracını bombaladığını, olayda Mehacir ve yanındaki 2 kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan Musul'u kurtama operasyonlarının kuzey bölgesi komutanı Ali Fureyci, DEAŞ militanlarının araçlarla Telkeyf'e sızdığını ve emniyet güçlerinin bulunduğu noktalara saldırı düzenlediğini belirtti.

Fureyci, Irak güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü, 15 teröristi etkisiz hale getirdiğini ve 3 aracı imha ettiğini bildirdi.

Etiketler: DEAŞ, terör örgütü, Musul operasyonu, Irak ordusu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER