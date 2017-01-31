4 günde 58 kişi Trump'ın sınırlamasına takıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bazı ülke vatandaşları için getirdiği ABD'ye giriş yasağı nedeniyle Atatürk Havalimanından 4 günde 58 kişi bu ülkeye gidemedi.

Edinilen bilgiye göre, kararnamenin ardından ABD'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanına gelen Suriye, İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somalili bazı yolcuların uçaklara binişine izin verilmedi.

28 Ocak'ta 10, 29 Ocak'ta 42, 30 Ocak'ta 4, bugün de 2 kişi ABD'ye giden uçaklara alınmadı.

Türk Hava Yolları, giriş yasağı nedeniyle ABD'ye gidemeyen yolcularının biletlerinin iptal ve değişiminin ücretsiz yapılacağını duyurmuştu.​