  • 31 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.785
    EURO 4.071
  • BIST 86123.82
    ALTIN 146.464
Buradasınız : » » 4 günde 58 kişi Trump'ın sınırlamasına takıldı

4 günde 58 kişi Trump'ın sınırlamasına takıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği giriş sınırlaması nedeni ile Atatürk Havalimanında 4 günde 58 kişi uçuşunu gerçekleştiremedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
4 günde 58 kişi Trumpın sınırlamasına takıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bazı ülke vatandaşları için getirdiği ABD'ye giriş yasağı nedeniyle Atatürk Havalimanından 4 günde 58 kişi bu ülkeye gidemedi.

Edinilen bilgiye göre, kararnamenin ardından ABD'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanına gelen Suriye, İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somalili bazı yolcuların uçaklara binişine izin verilmedi.

28 Ocak'ta 10, 29 Ocak'ta 42, 30 Ocak'ta 4, bugün de 2 kişi ABD'ye giden uçaklara alınmadı.

Türk Hava Yolları, giriş yasağı nedeniyle ABD'ye gidemeyen yolcularının biletlerinin iptal ve değişiminin ücretsiz yapılacağını duyurmuştu.​

Etiketler: ABD Başkanı, Donald Trump, giriş yasağı, Atatürk Havalimanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER