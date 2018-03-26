4 Avrupa ülkesinin Rus büyükelçileri, Dışişleri Bakanlıklarına çağrıldı

İngiltere ve Rusya arasındaki casusluk krizinin yankıları sürüyor. Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, bu hafta Rus diplomatlarını sınır dışı etmesi bekleniyordu. Letonya, Litvanya, Estonya ve Polonya, Rus büyükelçileri Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı.

AB liderleri geçtiğimiz hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan toplantıda, eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızının İngiltere'nin Salisbury şehrinde zehirlenmesi olayının arkasında büyük olasılıkla Rusya'nın olduğunu kabul etmişti.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Cuma günü AB Liderler Zirvesi'nin sonunda yaptığı açıklamada, birden fazla ülkenin Rus diplomatları sınır dışı edeceğini söylemiş ancak bunun bütün birliği kapsayacağını sanmadığını vurgulamıştı.

Kaynak: İHA