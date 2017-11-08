38 milyon nüfuslu Tokyo'da metro çilesi

Japonya'nın 38 milyon nüfuslu Tokyo şehri dünyanın en kalabalık kentlerinden biri. Yolcular metroları hızlı ve zamanında vardığı için ulaşımda tercih ediyor.

İlk baktığınızda görüntüler bir film sahnesini andırsada Tokyo’da sıradan bir gün. Tokyo’da metroyu kullanan insanlar adeta balık istifi yolculuk yapıyor.

Hareket etmenin neredeyse imkansız olduğu Tokyo metrosunun diğerlerinden bir farkı var. Yolcuları yoğun saatlerde metroya sığdırmak için ittiren görevliler çalışıyor. Bu görevlilelere "Oshiya" adı veriliyor.

Metronun içinde boş yer bırakmayan yolcular kendilerini ittiren görevlilelere itiraz bile etmiyor. İstanbul metrosundaki kalabalık, Tokyo'daki sıkışıklığın yanında neredeyse hiç kalıyor.

Tokyo metrosu yılda 3,3 milyar insanı taşımasıyla dünyanın en kalabalık metrolarından biri olmaya aday.

Kaynak: TRT Haber