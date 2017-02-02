  • 02 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.736
    EURO 4.042
  • BIST 86895.23
    ALTIN 146.107
Buradasınız : » » 32 Taliban militanı Afganistan'da etkisiz hale getirildi

32 Taliban militanı Afganistan'da etkisiz hale getirildi

Afganistan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 32 Taliban üyesinin öldürüldüğü açıklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
32 Taliban militanı Afganistanda etkisiz hale getirildi

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 32 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Helmand valiliği sözcüsü Omar Zuvak, yaptığı açıklamada, militanların, iki gün önce Helmand'ın Sangin ilçesine saldırı düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını belirtti.

İki gündür devam eden çatışmada 32 militanın öldürüldüğünü ifade eden Zuvak, 40 militanın da yaralandığını söyledi.

Öldürülenler arasında örgütün bölgedeki 3 liderinin de bulunduğunu kaydeden Zuvak, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla örgüt üyelerinin püskürtüldüğünü bildirdi.

Etiketler: Afganistan, taliban, çatışma
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER