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32 kişi aynı anda kendini ateşe verdi

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da ilginç bir rekora imza atıldı. Kendisini aynı anda ateşe veren 32 kişi, Guinness Rekorlarlar Kitabı'na girdi.

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Kadın ve erkek dublörlerden oluşan 32 kişi, Cape Town'ın merkezinde "kendisini aynı anda ateşe veren en çok insan" rekorunu kırdı.

The Guinness World Records'un internet sitesinde yer alan habere göre, 32 "cesur" kişi bu denemeyle Guinness Rekorlarlar Kitabı'na girdi.

Rekor denemesinden önce ateşe dayanıklı kostümler ve koruyucu jeller bir kez daha test edildi.

Grup üyeleri, başlangıç çizgisi üzerinde yan yana dizilerek alev almayı bekledi. Kıyafetleri ateşe verilen 32 kişi bitiş çizgisine kadar yürüdü ve bölgedeki güvenlik ekibi tarafından yangın söndürme ekipmanlarıyla söndürüldü.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Güney Afrika, Guinness Rekorlarlar Kitabı, cape town
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