31 milyon kişi kendi ülkesinde sığınmacı durumuna düştü

Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi Direktörü Alexandra Bilak, bir yıl zarfında bu kadar insanın yerini terk edip kaçmaya zorlanmasının utanç verici bir durum olduğunu belirterek, savaş ve baskıcı rejimlerle daha kararlı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

DW Türkçe'nin Afet Yönetimi Kongresi'nin 2017 raporuna dayandırdığı habere göre doğal felaketler, yaklaşık 19 milyon kişiyi yerinden etti. Şiddet ve çatışmalar yüzünden bulunduğu yeri terk edip ülke sınırları içindeki başka yerlere sığınmak zorunda kalan kadın, erkek ve çocuk sayısı ise 11 milyon 800 bini buluyor.

Son bir yılda iki katına çıktı

Raporda bu sayının bir yıl öncesine kıyasla neredeyse iki katına çıktığı belirtiliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi Sahra altı Afrika ülkelerinde 5,5 milyon, başta Suriye olmak üzere Arap ülkelerinde ise 4,5 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

Ülkesinde terör, baskı ve silahlı çatışmalardan kaçan 40 milyon kişinin bir bölümü yıllardır eskiden yaşadığı çevreye geri dönemedi.

Fırtına, sel, yangın ve kuraklık gibi doğal felaketlerin 135 ülkede kitlesel kaçışa yol açtığı belirtilen rapora göre afetlerden etkilenenlerin sayısı Çin'de 4,5 milyon, Filipinler'de 2,5 milyon, Küba ve ABD'de ise 1,7 milyonu buluyor.