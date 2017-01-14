300 yıllık tarihi camide yangın

Kosova polisinin yaptığı açıklamaya göre, İpek'in Deçan Belediyesine bağlı tarihi Drenoc Köyü Camisi'nde dün gece saatlerinde elektrik kontağı kaynaklı çıkan yangında can kaybı yaşanmamıştır.

Açıklamada ayrıca polis ve itfaiye ekiplerinin olay yeri inceleme ve hasar tespit çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Cami imamı Harun Shabanaj, yaptığı açıklamada, yangında kullanılmaz hale gelen caminin 1773 yılında inşa edildiğini söyleyerek, Osmanlı dönemine ait caminin Deçan bölgesinin en eski mimari eserlerinden birisi olduğunu aktardı.