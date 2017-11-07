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Buradasınız : » » 3 yılda meydana gelen 80 terör saldırısında 133 kişi öldü

3 yılda meydana gelen 80 terör saldırısında 133 kişi öldü

Burkina Faso'da 2015 yılından beri düzenlenen 80 terör saldırısında 133 kişi hayatını kaybetti.

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3 yılda meydana gelen 80 terör saldırısında 133 kişi öldü

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Alpha Barry, düzenlediği basın toplantısında, terör saldırılarına ilişkin istatistiki bilgiler paylaştı.

Ülkede terörle mücadelenin sürdüğünü belirten Barry, 2015 yılından bu yana 80 terör olayının yaşandığını ve bu saldırılarda 133 kişinin öldüğünü söyledi.

Barry, ülkenin kuzeyinde uzun süredir devam eden terör tehdidine de değinerek, bölgede 2 bin öğrencinin okula gidemediğini ve eğitimin durma noktasına geldiğini vurguladı.

Özellikle Mali sınır bölgesinde terör örgütünün baskınlarından dolayı eğitim hayatı durmuş, yüzlerce öğretmen bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: terör saldırısı, Burkina Faso
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