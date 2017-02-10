'3 günde dünyayı değiştirecek'' internet korsanı aranıyor

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşılması için başta bilgisayar programcıları ve arayüz tasarımcıları olmak üzere, yenilikçi fikirlere açık aynı zamanda yaratıcı zekayla hareket edebilen internet korsanları arıyor.

BM'den yapılan açıklamada, en büyük küresel sorunlara çözüm bularak dünyanın değiştirilmesini içeren SDG'lere ulaşılmasına yardımcı olacak bin internet korsanı arandığı bildirildi.

Dünya hackgününde açılış

Yenilikçi bireylerin ülkeler ve BM'nin ortaklarıyla çalışarak cesur ve iddialı küresel planı harekete geçirmesine acil ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, 3 Mart'a kadar yapılacak başvuruların ardından SDG Eylem Kampanyası, BM Genel Kurulu ve Influx Vakfı Ofisinin 10-12 Mart'ta "hackgünü" açılış etkinliğinde dünya genelinde 9 kentte bin kişiyi SDG girişimcilere dönüştürmek üzere bir ekip kuracağı belirtildi.

Açıklamada, 3 gün sürecek "#Connect2Effect Global Hackathon" etkinliğinin SDG'ler etrafında benzeri görülmemiş bir yenilik ve iş birliği seviyesini hızla üreteceği, yenilikçilerin programlamadan tasarım ve pazarlamaya kadar farklı becerileri bir araya getireceği vurgulandı.

Paydaş kuruluşların temsilcilerinin açıklamaları

BM SDG Eylem Kampanyası Direktörü Mitchell Toomey, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"BM SDG Eylem Kampanyasında, yeni izleyiciler bulmak ve onlara SDG'lerle ilgili ilham verecek yolları keşfetmek için sürekli bir çaba içindeyiz. Ayrıca, bireyleri birlikte çalışmalarını sağlayıp değişimin aracı ajanları olarak görev yapmaları konusunda yetkilendiriyoruz ve çeşitli yöntemlerle en iyi çözümleri değerlendiriyoruz. BM'ye ve hükümetlerin hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olmak için en iyi yaratıcı fikir sahiplerini ve sorun çözücüleri yetkilendirme arzusundayız."

BM Genel Kurul Başkanı Peter Thomson da #Connect2Effect inisiyatifine tam desteğini ifade etti.

Dünyanın sorunlarına çözüm arayışı

Thomson açıklamasında, "Yeni fikirler ortaya çıkaran yaratıcı düşünce sahipleri, mucitler ve başkalarıyla birlikte çalışarak çözümlerin uygulanmasını sağlayan aktivistler ve sürdürülebilir yaşamın rol modeli bireyler olarak dünyamızı sürdürülebilir bir geleceğe doğru şekillendirmek için her birimizin ve hepimizin oynayacağı kritik bir rolü var." değerlendirmesinde bulundu.

Influx'un CEO'su Max Kallis ise ağları ve uzmanlıklarını kullanarak dünyanın en önemli sorunlarının bazılarına çözüm bulma konusunda BM'yi desteklemeye çalıştıklarına değindi.