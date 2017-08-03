  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 3 bin Ezidi kadın her gün tecavüz ve şiddete maruz kalıyor!

3 bin Ezidi kadın her gün tecavüz ve şiddete maruz kalıyor!

BM, Suriye'de Ezidi 3 bin kadın ve kız çocuğunun terör örgütü DEAŞ'ın şiddet ve cinsel tacizine maruz kalmaya devam ettiğini bildirdi.

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3 bin Ezidi kadın her gün tecavüz ve şiddete maruz kalıyor!

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Ezidi 3 bin kadın ve kız çocuğunun terör örgütü DEAŞ'ın şiddet ve cinsel tacizine maruz kalmaya devam ettiğini bildirdi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonundan yapılan açıklamada, DEAŞ'tan kurtarılmayı bekleyen tutsak Ezidilerin durumuna dikkat çekildi.

DEAŞ'ın Ezidilere saldırmasının üzerinden üç yıl geçtiği ve Ezidilere yönelik katliamın devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Binlerce Ezidi erkek hala kayıp. 3 bin Ezidi kadın ve kız çocuğu da her gün DEAŞ'ın tecavüzüne ve şiddetine maruz kalmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, DEAŞ ile mücadele eden tüm taraflara örgütün elindeki Ezidilerin kurtarılması çağrısı yapıldı.

Etiketler: birleşmiş milletler, suriye, ezidi, DEAŞ, ezidiler
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