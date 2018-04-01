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Buradasınız : » » 275 fanatik Yahudiden Mescid-i Aksa'ya baskın

275 fanatik Yahudiden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği 275 fanatik Yahudi işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

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275 fanatik Yahudiden Mescid-i Aksaya baskın

275 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Fas Kapısı'ndan (El-Meğaribe) girerek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Polis eşliğinde Harem-i Şerif'in avlularında dolaşan fanatik Yahudiler, düzenledikleri Talmudik ayinlerle de Mescid-i Aksa’nın hürmetini ihlal etti.

Provokatif hareketler

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın doğu yönündeki Er-Rahme Kapısı yakınlarında da aynı ayinleri düzenleyerek, Harem-i Şerif'in murabıtlarını provoke edici hareketler yaptı. 

Yahudi inancına göre Hamursuz Bayramı'nın (Pesah) kutlandığı bu günlerde fanatik Yahudilerden, "Tapınak Tepesi" olarak niteledikleri Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapılıyordu.

Müslümanların Mescid-i Aksa'yı terk etmesi istediler

İsrailli fanatik Yahudilerin perşembe sabahı Mescid-i Aksa'nın kapılarına astıkları afişlerde, sözde dini gerekçeler öne sürülerek, "Yahudi dini gereğince kurban sunusu yapılacağı için Pesah'ta Tapınak Tepesi'nin boşaltılması gerekir." denilerek Müslümanların, 30 Mart Cuma sabahı Mescid-i Aksa'yı terk etmesi istenmişti.

Baskınlarda artış var

İbrani takvimine göre "nisan ayı" başlangıcı sayılan ve Hamursuz Bayramı'nı da kapsayan bu günlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor.

Fanatik Yahudiler, çarşamba günü de Mescid-i Aksa'nın güney duvarlarına bitişik İslami Vakıflara ait Emevi Sarayları bölgesinde Pesah hazırlıkları amacıyla Talmudik ayinler düzenlemişti.

Tarihte ilk kez Talmudik ayinler

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ihlallerle ilgili şunları söyledi:

"Kudüs tarihinde ilk defa burada Talmudik ayinler düzenleniyor. Bilinmelidir ki bu bölge İslami vakıftır ve sadece Müslümanlara aittir." 

Müslümanların ilk kıblesi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: yahudiler, Mescidi Aksa, israil
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