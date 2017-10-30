26 rehine DEAŞ'ın elinden kaçtı

DEAŞ artık hemen her cephede büyük kayıp yaşıyor. Şehirlerden, kasabalardan birer birer çıkartılıyorlar. Ancak kaçarken yanlarına rehine alıp kalkan olarak kullanıyorlar. Humus’ta rehin alınan 26 kişi kaçmayı başardı.

21 Ekim’de Suriye ordusu Humus’un güneydoğusundaki Karyatayn kasabasını DEAŞ’tan geri aldı.

DEAŞ militanları çöle kaçtı. Giderken yanlarına yaklaşık 70 rehine aldı.

İşte o rehinelerden 26’sı DEAŞ militanın uyukladığı bir sırada elindeki silahı alıp kaçmayı başardı.

Kasabaya dönen 26 kişi sevdikleriyle yeniden kucaklaştı.

Yerel yetkililer kaçırılan diğer kasaba sakinlerinden bir haber alamadıklarını, öldürülmüş olmalarından endişe ettiklerini söylüyorlar.

Zira kasabada birkaç hafta önce DEAŞ militanları yerel görevlileri ve ailelerini gün ortasında bir araya toplayarak katletmişti.

Kasaba sakinleri şimdi bir yandan dönenleri bağrına basıyor, bir yandan da diğerlerinin de sağ salim dönmesi için dua ediyor.

