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2,6 milyon yıllık köpek balığı dişi çalındı

Batı Avustralya'daki Ningaloo Sahili Dünya Mirası Listesi Parkı'nda bulunan ve gizli bir bölümde tutulan antik köpek balığı dişi çalındı.

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2,6 milyon yıllık köpek balığı dişi çalındı

Avustralya'da 2,6 milyon yıl önce öldüğü tahmin edilen "Megalodon" cinsi 15 metrelik dev köpek balığına ait diş çalındı.

Parkta biri ziyarete açık diğeri de yeri gizli tutulan iki dişin bulunduğunu belirten Batı Avustralya Yaban Hayat ve Parklar Kurumu Sözcüsü Arvid Hogstrom, yeri sadece birkaç kişi tarafından bilinen 8 santimetrelik dişin çalındığını kaydetti.

"Dişin saklandığı yer gizli tutuluyordu"

Cape Range National Park'ta bulunduktan sonra bölgeye getirilen fosilleşmiş dişin yerini sadece birkaç kişinin bildiğini vurgulayan Hogstrom, "Dişin saklandığı yer gizli tutuluyordu. Yanlış bir kişiye söylenmesi bizi bu duruma getirmiş olabilir. Dişi çalan, ne aldığını bilmeyen ya da koleksiyonuna eklemek isteyen bir amatör koleksiyoncu veya karaborsada satmak isteyen biri olabilir" diye konuştu.

Çalınan antik dişin fark edilmemesi için bir taşın yanında doğal yöntemlerle muhafaza edildiğini belirten Hogstrom, "Dişi korumak için kurşun geçirmez veya özel koruma kafesi araştırıyorduk. Belli ki biri bizden önce davrandı" dedi.

"Megalodon" türü köpek balıklarının 1,6 milyon yıl önce yok olduğuna inanıldığını söyleyen Hogstrom, 15 metre uzunluğuna sahip köpek balıklarının diğerlerine göre 3 kat daha ağır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: köpek balığı dişi, köpek balığı, avustralya
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