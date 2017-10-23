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245 kişi aynı anda köprüden atladı

Brezilya'da, 245 kişi bir köprüden halatla atlayarak rekor denemesinde bulundu.

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245 kişi aynı anda köprüden atladı

Brezilya'da 245 adrenalin tutkunu Sao Paulo kenti yakınlarındaki köprüde bir araya geldi.

Önce halatları köprünün korkuluklarına bağladılar Hazırlıkların ardından 245 kişi 30 metre yüksekliğindeki köprüden aynı anda kendilerini boşluğa bıraktı.

Boşlukta bir süre salınan sporculardan bazıları halatlardan yukarı tırmandı, bazıları da suda kalmaya tercih etti.

Rekor girişimi Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerince henüz onaylanmadı. Geçen yıl yine Brezilya'da 149 kişi benzer bir deneme için bir araya gelmişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Brezilya, san paulo, atlama yarışması, atlama rekoru
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