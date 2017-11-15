  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 24 saatte 300'den fazla saldırı!

24 saatte 300'den fazla saldırı!

Suriye'de Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta, son 24 saatte en az 300 saldırıya maruz kaldı. Rejimin saldırılarında 8'i sivil, en az 16 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

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24 saatte 300den fazla saldırı!

Esed rejimi, Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin, Hammuriye, Medyere, Misraba, Duma, Sakba, Kefer Batna, Merc ve Haresta bölgelerine dün öğleden bu yana yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Doğu Guta'daki yerel muhabirlerin kurduğu Guta Medya Merkezi'nden alınan verilere göre, son 24 saat içerisinde rejim, 50 hava saldırısı ve 250'den fazla topçu atışı gerçekleştirdi.

Saldırıların devam ettiğini belirten merkez, "Yoğun saldırılar sonucu, 8'i sivil en az 16 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi de yaralandı." bilgisini paylaştı.

Rejim ve yabancı terörist gruplarının 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Bölgeye kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi bir süre önce durdu.

Sivil yerel meclislerin verilerine göre, Doğu Guta'da binden fazla çocuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı. Bölgede 22 Temmuz'da başlatılan ateşkes, Esed rejimince sık sık ihlal ediliyor.

AA

Etiketler: Esed Rejimi, Doğu Guta
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