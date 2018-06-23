24 Haziran The Guardian’a dert oldu

Batı medyası 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili haberlerinde Türkiye karşıtlığına devam ediyor.

Türkiye'deki siyasi ortam ve ekonomiyle yorumları çoğu zaman objektif olmayan bir tutumla okuyuculara servis ediyor.

Türkiye dünyada önemli aktör

İngiliz gazetesi The Guardian'da bu manipülasyon kervanında. Gazete "Erdoğan hem Türkiye hem de dünya için tehdit" başlığıyla çıktı.

Analiz Simon Tisdall imzasıyla yayınlandı. Türkiye Suriye, Ortadoğu ve dünyada giderek daha önemli bir aktör haline geldi ama bölge için riskler oluşturuyor.

Rusya ile ilişkilerin iyi olması rahatsız etti

Türkiye'nin Avrupa ve ABD'nin artık dostu olmadığı ve Rus lider Vladimir Putin'le yakınlaşmasının risk oluşturduğu iddia edildi.

Erdoğan'ın yeniden seçilmesi durumunda Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin daha da gerileceği öne sürüldü.

Türkiye düşmanlarından çağrı

Yazıda ayrıca Türk seçmenine de seslenilerek "Erdoğan'ın bu nedenlerden dolayı iktidardan düşmesi gerektiği ve oyların buna göre verilmesi" çağrısı yapıldı.

Türkiye'deki seçimleri yakından takip eden Batı, medya aracılığıyla zaman zaman bir seçmen edası ve "oy" verme güdüsüyle hareket ediyor.

Süreci yakından takip etti

Batı medyası sadece kendi desteklediği adayları öne çıkardı ve taraflı baktı.

Partilerin ve liderlerin seçimlerle ilgili kampanya süreçlerini, söylemlerini, hedeflerini, yarışan taraflar arasındaki gerilimleri aktarmakla da kalmadı.

Provokasyonla yönlendirme

Oluşturmak istedikleri lider imajı ve seçim sonucu beklentileri ile de seçimlerde yönlendirici bir aktör olma hedefiyle öne çıktılar.

Bazı medya kuruluşları, seçim tarihinin açıklanmasının ardından Türk ekonomisini bekleyen riskleri ve gerilimleri provakatif bir dille kaleme aldı.

Oyun kurucu olmak istediler

Batı, derecelendirme kuruluşları ve ekonomi dergilerinden farklı olarak Türkiye'nin sosyolojik tabanına ve seçmen psikolojisi tespitleri de yaptı.

Seçim sürecinde önemli bir oyun kurucu aktör olma arzusunda olduklarını gösterdi.

Sadece The Guardian'la sınırlı kalmadı

The Guardian gazetesinin dışında birçok yabancı yayın kuruluşunun da Türkiye'deki seçimlerine olumsuz tutumu dikkati çekti.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International, "Erdoğan'ın erken seçimlerdeki kumarı geri tepebilir" başlığıyla yayınladı haberini.

İnce'nin sözlerini ön plana çıkardı

Erdoğan'ın eski Türkiye'yi anlatarak yürüttüğü seçim kampanyasının şimdiye kadarki en güçlü muhalefetle karşılaştığı için geri tepebileceğini savundu.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Erdoğan'a itham ettiği "yorgun ve kibirli" sözlerini ön plana çıkardı, muhalif seçmenlerle yaptığı görüşmeleri yayınladı.

Art arda asılsız iddialar

CNN International, Erdoğan'ın büyüme ve ilerlemeyle ilgili övücü sözlerinin Türk halkının son dönemde ekonomik dalgalanmayı yakından hissetmesiyle beraber büyüsünü biraz kaybettiğini iddia etti.

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg ise yaptığı röportajlar üzerinden "Gençler Erdoğan'ın Türkiye'sinden rahatsız. Tek bildikleri ülkeleri" başlığıyla yayınladı yazısını.

Gençleri hedef aldılar

Habere göre çoğunluğu genç olan neslin politik hafızası güçlü değil.

Bu yüzden gençlerin oy tercihlerinde reformlar ve teknik gelişmelerden ziyade hayallerin etkili olacağı yorumu yapıldı.

Hep olumsuz yorumlar yazılıp çizildi

Röportaj yapılan başörtülü bir üniversite öğrencisinin, "Bugünün dünyasında yaşıyoruz, geçmişte ne gibi sorunların olduğunu gerçekten önemsemiyorum." yorumuna yer verildi.

Başka bir genç ise "Gelişmiş toplumların çok uzağındayız." diyordu.

Amaç yanlış izlenim yaratmak

Muhafazakar genç neslin yaşam tarzı ve hayalleri üzerinden Türkiye'de bir değişim talep ettiği izlenimi öne sürüldü.

Bir diğeri de seçim sürecinde kaleme aldığı birçok analiz ile seçimlerde Erdoğan karşıtı tavrını gizlemeyen İngiltere merkezli ekonomi dergisi Economist.

Ekonomi tetikçileri siyasete soyundu

Türkiye'deki seçimlerin ekonomik analizinden ziyade olası siyasi sonuçlarına odaklandı.

Dergi, Erdoğan'ın seçilmesi durumunda oldukça olumsuz bir tablonun ortaya çıkacağını savundu.

Tek adam rejimi iddiaları

Economist dergisi ayrıca Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin kazanması durumunda tek adam rejimine geçişin tamamlanacağını öne sürdü.

Bir diğer iddiası ise Erdoğan'ın seçimi kazanması fakat partisinin parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesinin ülkeyi siyasi bir çıkmaza sürükleyebileceğiydi.

TRT World'ün raporu gerçeği açığa çıkardı

Yeni bir erken seçim ihtimaliyle ülkenin daha fazla siyasi türbülansa girebileceği savunuldu.

TRT World Araştırma Merkezi 24 Haziran seçimlerinin Batı ülkelerindeki medya kuruluşlarına yansımalarını raporlaştırdı.

Haberlerin yarısından çoğu karalama

18 Nisan-5 Haziran'daki haberlerin yüzde 56'sında Türkiye'deki siyasal sistem ve ülke liderliğine dair yanlış bilgiler ortaya çıktı.

Rapora göre yüzde 38,8'i verileri bariz bir şekilde çarpıtarak Türkiye ekonomisini karaladı.

Dünyanın önde gelenleri tarafsız bakamadı

Agence France Press, Associated Press gibi haber ajanslarıyla Washington Post, New York Times ve The Guardian gibi gazetelerin tutumlarının incelendi.

20 sayfalık çalışmada, Batı medyasının Türk ekonomisiyle ilgili olumsuz tablosu gün yüzüne çıktı.

Objektiflikten eser yok

Bu yayın kuruluşları "otoriterlik" ve "belirsizlik" kavramları üzerinden seçimlerde taraf tuttu.

Rapor objektif değerlendirmelerden uzak yazılar kaleme alındığı ortaya koydu.

Çıkarlarına uymadı

Özellikle finans ve iş çevrelerine, "ekonomik olarak kırılgan" bir Türkiye imajı çizildi.

Bu bakış açısı Batılı ülkelerin jeopolitik ve ekonomik çıkarlarıyla doğrudan ilintili.

Kaynak: AA