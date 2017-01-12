24 bin Suriyeli Cerablus'a döndü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep kentine bağlı Cerablus ilçesine dönen Suriyeli sayısının 24 bine yaklaştığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekatın ardından, Türkiye'de barınan sığınmacıların Cerablus'a dönüşü sürüyor.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bir grup Suriyeli, ülkelerine gitmek için Gaziantep Valiliğine müracaat etti. Alınan izinlerin ardından aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu Suriyeliler, Karkamış Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından ülkesine dönüyor.

Bavullarının yanı sıra kamyonetlere yükledikleri ev eşyalarını beraberlerinde getiren gruptakiler, Karkamış Spor Salonu'ndaki kayıt işlemlerinin ardından güvenlik kontrolünden geçerek Cerablus'a gönderiliyor.

Gaziantep Göç İdaresi Müdürü Oktay Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından 7 Eylül itibarıyla Suriye'ye geçişlerin başladığını hatırlattı.

O günden bu yana Suriyelilerin talep etmeleri halinde geçişlerini sağladıklarını aktaran Bahçeci, şu an itibarıyla ülkesine dönen Suriyeli sayısının 23 bin 926'ya ulaştığını kaydetti.

Bahçeci, ilerleyen günlerde de talepte bulunan Suriyelilerin işlemlerini tamamlayıp geçişleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi. AA